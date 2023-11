Mariah Carey enfrenta una nueva demanda por su éxito navideño

Stone y su coguionista Troy Powers afirman en la demanda presentada el miércoles ante un tribunal federal de California que "All I Want for Christmas Is You" de Carey copia la "estructura compositiva de una larga comparación entre un ser querido y los lujos de la temporada" de su canción, así como otros elementos líricos y musicales.

Piden al menos 20 millones de dólares por daños y perjuicios.

La nueva demanda, en la que también se menciona a Sony Music , la discográfica de Carey, y a Universal Music Group , propietaria de los derechos de publicación de la canción, llega un año después de que Stone retiró una demanda por las mismas canciones de un tribunal federal de Luisiana.

El abogado de Stone y Powers, Cirstan Fitch, no quiso hacer comentarios. Los representantes de Sony Music y UMG no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios el jueves.

Stone, que actúa como Vince Vance, dijo que su banda lanzó su "All I Want for Christmas Is You" en 1989 y que se convirtió en un éxito country durante las temporadas navideñas de la década de 1990.

La canción de Carey apareció en su álbum de 1994 "Merry Christmas" y desde entonces se ha convertido en un clásico navideño de la música popular, encabezando la lista Billboard Hot 100 cada temporada navideña desde 2019.

La demanda de Stone y Powers dijo que la canción de Carey copia elementos de su "All I Want for Christmas Is You", incluida su melodía, letra y "sensación"

Carey y sus sellos no habían respondido a la demanda anterior de Stone.