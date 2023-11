Martin Scorsese: La historia de un filme violento

La última entrega del cineasta estadounidense de 80 años tiene lugar en la década de los 20, cuando la tribu de los osage encuentra petróleo en su territorio y se convierten en las personas más ricas del mundo, pero muchos de ellos mueren en situaciones extrañas y sin investigaciones por parte de las autoridades.

Esta es la primera vez que Scorsese logra juntar a sus dos actores fetiche: Leonardo DiCaprio, quien interpreta a Ernest, un vago ambiciosos que está dispuesto a hacer todo por dinero, así que se casa con Mollie (Lily Gladstone), una mujer osage; y a Robert De Niro, quien encarna al tío de Ernest, Bill Hale, un supuesto amigo de los osage que casa a sus parientes con las mujeres de ellos para heredar sus grandes fortunas.

Los asesinos de la luna es el primer western en la filmografía de Martin Scorsese, pero no se trata de una convencional historia de indios contra vaqueros. En la mente de quien fue llamado por Francis Ford Coppola como el narrador vivo más importante del mundo, esta película tenía que abordarse de diferente forma y, según sus propias palabras, así fue como lo logró.

Martin Scorsese visitó la Ciudad de México como parte de la gira promocional de Los asesinos de la luna, el primer western de su carrera como cineasta. (CORTESÍA APPLE TV+)

Así surgió la idea de filmar su primer western

"Me presentaron el libro de Los asesinos de la luna justo cuando estaba por empezar a filmar El irlandés, me intrigó el título y además nunca había hecho un western, crecí en los 40 y 50 y fui un gran admirador del género, pero sentí que cuando hicieron The Wild Bunch no había más que aportar, por eso estaba muy nervioso por la forma en que la iba a abordar esta película. Los esquemas familiares de la época y la cultura osage me parecieron muy interesantes, esto es algo que ha estado en mi mente por muchos años, fue en los 70 que sentí esta fascinación por los indígenas, pero nunca pensé que podría contarlo como se debía, por eso no hice un western antes".

Empezó como un thriller, después fue una historia de amor

"El libro es acerca de una investigación del FBI que trata de descubrir quién comete estos crímenes, pero me di cuenta que era tan importante quién los había cometido como quién los había ignorado, ahí vi por donde tenía que ir la historia. Después fuimos a Oklahoma y les expliqué a los osage lo que quería hacer, muchos de ellos eran descendientes de las personas que aparecen en la película, así que esa herida sigue ahí, ellos hablaban mucho de Mollie y Ernest, su historia no es tan simple como la de una víctima y un villano. Resulta que estaban enamorados, Ernest amaba a Mollie y de alguna forma también a la cultura osage y eso se convirtió eventualmente en la historia".

"Creo que las cosas resultan cuando el nivel estético es alto. Me refiero a que si tratas de contar una buena historia en lugar de mandar un mensaje, entonces las cosas van a salir bien".

Leonardo DiCaprio acabó interpretando a otro personaje

"En el primer guión, el que trataba de la investigación, Leo iba a interpretar el papel de Jesse Plemons, el agente que se hace cargo del caso, pero cuando oímos tanto de Ernest y Mollie, Leo dijo: '¿Qué tal si mejor hago el papel de Ernest?'. Ese era el único personaje que aún no estaba escrito, así que pensamos que tenía que estar basado en el amor, la confianza y la traición. Fue entonces cuando comenzamos a reescribir la historia, llegó el Covid y todo cambió, de repente estaba solo trabajando en un cuarto, pero dije: 'Creemos a Ernest'".

. (CORTESÍA APPLE TV+)

Una historia sin mensajes

"Creo que las cosas resultan cuando el nivel estético es alto. Me refiero a que si tratas de contar una buena historia en lugar de mandar un mensaje, entonces las cosas van a salir bien. Creo que ya nadie escucha mensajes, tienes que agarrar a la audiencia por el corazón y enseñarle que todos somos personas. Sí, hay diferencias económicas y otras más, pero en lo más profundo somos alma y corazón, si logras eso, diste un gran paso".

La filosofía de los asesinos

"Es fácil ser cómplice de algo tan horrendo. Los osage eran de la gente más rica del mundo y no trabajaron por eso. La ética europea dice que si siembras, cosechas. Dios te puede ayudar, pero tienes que poner de tu parte. Sin embargo, los osage no lo trabajaron y por eso los blancos querían lo suyo, eso se me hizo interesante".

Un western a la Scorsese

“En los westerns estadounidenses sabemos que los indios son los malos y los vaqueros los buenos, pero en la realidad las cosas fueron muy diferentes, por eso esta historia es tan importante. En 1974 me involucré en un proyecto acerca de una masacre de indios y quedé traumado. No sabía la forma en que los indígenas habían sido arrasados; no fue una masacre en la que los acabaron de un jalón, fue muy lento, los fueron matando de hambre. Muchas veces, en esta película, Bill Hale dice que los osage son sus mejores amigos. De repente, uno de esos amigos moría y Bill hacía dinero de esa muerte, eso fue lo que me atrajo de la historia, desde fuera parecía que no pasaba nada porque no hubo una matanza como tal”.