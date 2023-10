'Checo' Pérez: No fue culpa de Charles, fue un incidente de carrera

No me salió pero lo dimos todo por buscar esa victoria Sergio Pérez

“Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió pero lo dimos todo por buscar esa victoria”, compartió el piloto tapatío a través de redes sociales.

Después de una buena arrancada y a menos de 20 segundos de haber largado, “Checo” quiso tomar una oportunidad para rebasar por la izquierda al de Ferrari Charles Leclerc en la primera curva pero le costó muy caro: su salida del GP de México.

El piloto mexicano chocó con el auto del monegasco de Ferrari y salió disparado fuera de la curva, lo que ocasionó daños a su auto que no pudieron ser reparados de inmediato por su equipo.

El auto de Sergio Pérez salió disparado tras chocar con el monoplaza de Charles Leclerc. (Mark Thompson/Getty Images)

El tapatío señaló además que terminar en el podio hoy no era suficiente para él, pues buscaba llevarse la victoria en casa.

“Tuve el contacto con Charles y desafortunado, lo volvería a intentar… lo único que sueño es con ganar en casa (…) Hoy para mí no era suficiente terminar en el podio, la verdad tenía muchas ganas de ganar la carrera”, dijo luego del incidente en declaraciones para Fox Sports.

“El equipo estaba intentando solucionar los problemas pero ya una vez que perdimos tanto tiempo y vimos los daños del auto ya no había nada que hacer y decidimos retirar”, finalizó Pérez.

Sergio agradeció además por redes sociales el apoyo de sus fans, y aseguró que el próximo año lo volverá a intentar.