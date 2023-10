El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez ofreció una conferencia de prensa este miércoles 25 de octubre en Plaza Carso. (Raquel Cunha/Reuters)

“Ha sido mi temporada más complicada porque empecé peleando el Campeonato y no es fácil. La gente nunca entenderá lo que es manejar un auto a 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo; no saber qué va a hacer el auto en una curva, solo el piloto lo siente”, respondió Pérez en conferencia de prensa en la Dovela del Teatro Telcel, en Plaza Carso, este miércoles.

El piloto tapatío aclaró que ha sido su temporada más difícil pero en la parte mental, porque en muchos momentos tuvo dudas con su monoplaza. Reconoció que inició con un gran auto, pero cada vez era más difícil sacarle el máximo con los ajustes que le realizaban los ingenieros de la escudería.

"Ha sido la temporada más difícil en la parte mental, porque como piloto cuando tienes temporadas difíciles sabes que puedes sacar el máximo del auto, pero este año para mí no fue así, siempre tuve en muchos momentos dudas con el auto”.

“Checo” habló también sobre en lo que debe estar centrado ahora y en el resto de la temporada.

“Es importante que a estas alturas del año enfoque mi energía en las cosas que sí puedo cambiar (…) Se especulan muchas cosas en el mundo de la Fórmula 1, y en esta temporada he aprendido a enfocarme en lo que puedo hacer, en lo que puedo controlar y cambiar; y ser mejor piloto cada vez”, comentó.

El tapatío envió un mensaje para la afición que se dará cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana para vivir la F1esta del GP de México, luego de las polémicas que han surgido por los comentarios de Helmut Marko, entre otras.

“Pedirles que demostremos que somos la mejor afición del mundo, la más educada (…) que se lleven un buen sabor de México como siempre ha sido. Comportarnos a la altura será muy importante para mí”, finalizó.

Sergio Pérez debutó en la Fórmula 1 en 2011 con la escudería Sauber. En la actual temporada ha ganado con Red Bull en Arabia Saudita y Azerbaiyán, también ha subido al podio en Baréin, Miami, Austria, Hungría, Bélgica e Italia.