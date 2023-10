GameChangers Sam Smith

En 2019, Sam Smith se declaró persona no binaria y desde entonces sus canciones y declaraciones no han dejado de inspirar y ayudar a innumerables personas a abrazar sin miedo su verdadero yo. Pero esa no fue la única manera con la que el autor de "Writings on The Wall" cambió el juego.

En un mundo donde las expectativas físicas a menudo eclipsan el talento, Sam Smith se ha negado a someterse a los estándares que predominan en el siglo XXI. Habla abiertamente sobre su relación con su cuerpo y defiende que hoy día la aceptación propia es un acto revolucionario.

En cuanto a su música, no deja de lado los temas de amor que lo llevaron a la fama, mientras que el autodescubrimiento y la autoaceptación también se han convertido en temas recurrentes en sus letras, como en "Love Me More", por poner solo un ejemplo.

Sam Smith es mucho más que un cantante; es un ícono de diversidad y autoaceptación que ha roto con los rígidos moldes de la industria de la música y las celebridades para crear un mundo propio en el que la autenticidad y la aceptación son tan importantes como la melodía. ¿Se necesitan más pruebas de que se trata de un verdadero revolucionario?

¿Por qué lo elegimos?

Porque es una de las voces no binarias más poderosas del planeta y por destrozar el cliché de cantante con six pack que promueven otros géneros. No fue el primero en intentarlo, pero sí el que más cerca está de romper con ello.