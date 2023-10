RESEÑA: 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

Con 22 canciones, Benito Martínez Ocasio está dispuesto a reivindicar su puesto en la escena musical. Pero esto no es una tarea sencilla, y quizá, solo quizá, necesitará más de un álbum para concertarlo.

2024 podría cambiarlo todo, pero por ahora tenemos que hablar de trap.

No es nuevo que Benito Martínez dé pistas de sus próximos trabajos en sus lanzamientos, ya lo había hecho un par de ocasiones en YHLQMDLG de 2019, pero puntualmente quiero que hablemos de su último trabajo de estudio 'Un verano sin ti’, princiaplente en la canción ‘Me fui de vacaciones’, donde dijo que "Pa' la' babie' yo después / Saco un disco de trap" y no mintió, el nuevo álbum de Bad Bunny está pensado para sus fans reales. Y sí, es un disco de trap.

Con reproches y mensajes por doquier, el puertorriqueño no se guardó nada, barras sutiles y también fuertes, pero también de amor y/o cariño.

El álbum abre con “Nadie sabe”, que funge como un homónimo incompleto del nombre del álbum, pero que ahonda en lo que popularmente se dice del artista, y continua con una serie de mensajes que se reproducen en 'Monaco', 'Los Pits', 'No me quiero casar' y 'Perro negro', que aunadas a la producción innovadora, dan un resultado sorprendentemente satisfactorio.

Bad Bunny logró evitar sonar como todos los demás y demostrar que aún puede trapear y llevar su creatividad al máximo. Pero esto no quiere decir que sea un álbum perfecto, ya que en algunas canciones se siente un poco repetitivo, pero no con respecto a otros artistas, ni con trabajos anteriores, sino en su propio desarrollo.

Tener 22 pistas puede ser un tanto peligroso y es algo de lo que Benito no pudo escapar. No haré una comparación, pero es muy notorio cuando una pista se parece a otra, esto no es necesariamente malo, pero de algún modo impide disfrutar por completo la experiencia que el álbum busca plantear desde el inicio.

'Fina', 'Hibiki', la ya conocida 'Where She Goes' y 'Acho PR' dejan claro el talento y las ganas que el artista puertorriqueño le puso a este álbum y que hacen agradecer la existencia del mismo.

Para cerrar, Bad Bunny eligió 'Un preview' canción que parece estar anunciando lo que podría llegar en 2024, ¿por fin llegará su momento?

Solo el tiempo lo dirá.