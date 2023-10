Las novedades de la semana de Life and Style

Olivia Rodrigo colabora con Sony en unos audífonos de edición limitada

La cantante Olivia Rodrigo y Sony lanzaron los audífonos LinkBuds S x Olivia Rodrigo, diseñados y ajustados junto a la ganadora de tres Grammy. Se trata de una edición limitada que cuenta con ecualizadores personalizados (especiales) ajustados por la artista y su productor para ofrecer una experiencia auditiva optimizada de sus álbumes GUTS y SOUR. Incluye además un patrón de mármol violeta diseñado por Olivia y fabricado con plástico recuperado de fábrica y botellas de agua recicladas. Estarán a la venta en Sony Store Online.

Así es “Penguins in the Alley”, la nueva colección fall 2023 de Original Penguin

La marca de moda Original Penguin presentó su nueva colección de otoño 2023 “Penguins in the Alley”, que celebra sus raíces de inspiración en los años 50, fusionando el mundo de los bolos y el estilo preppy con un giro original y divertido. Desde polos clásicos hasta suéteres de punto y hoodies, cada pieza refleja la atención al detalle y el estilo que caracteriza a la marca. Los colores cálidos de la temporada se combinan con patrones divertidos y estampados para crear un look atemporal. Está disponible en todas las sucursales y en el sitio oficial de la marca.

Gillette presenta su nueva colección con carbón activado

La nueva colección de Gillette Mach 3 Carbono con carbón activado trae beneficios a tu rostro incluso a la hora de rasurarte. Este ingrediente es uno de los más gentiles y efectivos al momento de limpiar tu rostro, pues ayuda a eliminar la suciedad y óleo innecesario de la piel. Por ello, se encuentra presente en los productos de Gillette, que además de contar con una rastrillo con banda lubricante para una limpieza profunda, tiene una espuma para evitar que tu piel se irrite y sufra algún daño.

Massimo Dutti presenta Limited Edition

Massimo Tutti presenta sus nuevas colecciones Limited Edition Men & Women con dos historias de moda fotografiadas por el artista Colin Dodgson. En el caso de la colección Limited Edition Men, es una sucesión de outfits que son pura actualidad. El traje se moderniza con nuevos patrones y se presenta en una amplia variedad de tejido. Junto al blazer aparecen otras prendas de abrigo, como cazadoras estilo bomber, trenchs, chaquetas de cuero y abrigos que aportan un aire de presente y futuro.

El suplemento alimenticio Lýsi ayuda a disminuir el acné

Si tienes problemas de acné no solo debes buscar productos dermatológicos o de belleza que te ayuden a combatirlo, también es importante el interior del cuerpo y un gran aliado es el Omega 3. Se trata de un ácido graso esencial para nuestro cuerpo que además de tener beneficios para la salud de nuestra piel, ayuda al sistema inmunológico y cardiovascular. Puedes consumirlo a través de Lýsi, un excelente complemento para tu alimentación, ya que es rico en Omega 3, así como en EPA, DHA y vitaminas A, D y E. Lo encuentras a la venta en Farmacia San Pablo, Chedraui, Amazon, City Market, entre otros.

Liverpool presenta sus tendencias de otoño-invierno 2023 en Fashion Fest

Fashion Fest de Liverpool presenta su 41º edición para cautivar a los amantes de la moda con las últimas tendencias de otoño-invierno y ofrecer posibilidades infinitas e inspiradoras para toda la familia. Las tres tendencia que dominarán la escena del estilo este año son: “artístico”, que mezcla elementos de los estilos preppy y masculino para mujer; “explorador”, que adopta detalles utilitarios y materiales como sherpa y el acolchado en esta tendencia; y “Místico”, una tendencia en la que la combinación del negro con olivo será un must.

Conoce Lifeway Kefir, una alternativa saludable al consumo de azúcar

En medio de la creciente preocupación por el consumo excesivo de azúcar y sus efectos negativos en la salud, el Kéfir natural de Lifeway emerge como una alternativa saludable y deliciosa. En contraste con las bebidas azucaradas, el kéfir natural presenta un bajo índice glucémico, lo que significa que no provoca elevaciones bruscas en niveles de glucosa en la sangre. También, el kéfir natural tiene un sabor agradable y refrescante sin necesidad de añadir azúcar, además es una fuente de nutrientes esenciales, como proteínas, calcio y vitaminas A, D y B.