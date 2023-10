'Saw X': Talento mexicano en Hollywood

Paulette Hernández, Joshua Okamoto y Octavio Hinojosa son parte de esta producción hollywoodense y nutren esta historia con su talento. Los actores hablaron con Life and Style acerca de su incursión en una de las sagas de terror con más fans en el mundo en esta entrega Saw X.

"La verdad me siento muy contenta de saber que estamos nada lejos de ellos. Hicimos un gran equipo. Trabajar con personas de otra cultura me emociona y me inspira a seguir aprendiendo", comentó Paulette, quien tiene una carrera muy versátil entre el teatro y el cine.

Para Josua Okamoto quien tiene varias producciones cinematográficas en su haber el ver el funcionamiento de la lógica de Hollywood resultó muy refrescante. "Pensé que iba a ser diferente, pero desde los ensayos hasta el set me di cuenta que la diferencia es mínima: El idioma. Al final del día todos estamos en función de una historia y cómo contarla de manera elocuente y digna. El oficio del actor es algo que no cambia independientemente el formato o la industria. El rigor y la creatividad son lenguajes universales", comentó el actor.

Para Paulette el poder ponderar como se hacen las cosas en ambas industrias fue una forma de valorar lo propio. "Aquí tenemos un gran nivel también, un talento enorme en todos los departamentos y que más allá que un proyecto sea internacional, lo importante es la historia", apuntó.

Y se hizo el terror

Cada género tiene su propia sensibilidad y el del terror es guiado de una forma muy particular, por lo que pasar por esta producción representó retos para los actores.

La premisa de Saw X es la historia de John quien enfermo y desesperado viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables. Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas, trastornadas e ingeniosas trampas.

En este tenor los actores tenían que desarrollar personajes con un reto mayor que solo ser interpretes en México.

"Más que un perfil físico de los personajes, el director, Kevin Greutert, estaba buscando actores que pudieran dar el registro emocional que pide una película así. Era ver quién podía mantener estados límite de llanto, angustia y desesperación y ponerlos dentro de una escena", comentó al respecto de su incursión en el género Octavio Hinojosa.

A su vez reflexionó de lo importante que es este tipo de cine para los mexicanos que somos grandes consumidores de este. "Lo que sí sé es que el público Mexicano es muy noble con el cine de terror y que hay un apetito voraz por esas historias. Acabo de ver Huesera de Michelle Garza Cervera, que es una verdadera joya del cine nacional, así es que diría que estamos en un buen nivel", agregó Hinojosa.

En el caso de Paulette Hernández asegura disfrutar el terror, pero los acentos a los que se llega en Saw X la retaron. "Debo decir que el gore es algo que me costaba mucho trabajo antes, me perturba mucho, pero haber estado acá re significó todo".

"Tiene sus retos y eso me encanta. A pesar de haber sido la primera vez incursionando en el género me sentí bastante cómodo", apuntó Joshua Okamoto respecto a su debut en este género.