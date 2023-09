Britney Spears aparece bailando con cuchillos; fans se preocupan por ella

La interprete de "Oops... I did it again" ha tenido singulares episodios en su cuenta de Instagram donde ha aparecido haciendo bailes sin ropa y muy exagerados, pero el uso de cuchillos es algo que no habíamos visto antes.

Luego de recibir comentarios contra esta representación la artista pop tuvo que desactivar los comentarios en la publicación.

Este episodio reaviva la preocupación por la relación de Britney con los cuchillos, un tema que surgió durante su batalla legal por la tutela. Aunque su familia ha tratado de mantener armas y herramientas lejos de ella, Britney siempre ha visto los cuchillos como una forma de defensa personal, especialmente después de sus experiencias en centros de salud mental. Según fuentes, guarda cuchillos en toda su casa por precaución.

La publicación en las redes sociales ha generado inquietud, pero también ha recordado a sus seguidores la importancia de apoyar y comprender a las personas que enfrentan desafíos de salud mental.

Esta es una de sus apariciones más controvertidas luego de que se diera a conocer que se divorciaba de Sam Asghari.