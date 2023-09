”Un Preview”, esto dice la nueva canción de Bad Bunny

Con esta canción el “conejo malo” regresa al género urbano, luego de su colaboración con Grupo Frontera en “un x100to”.

El mismo Benito Ocasio -nombre real de Bad Bunny-, compartió la noticia del estreno de “Un Preview” a través de su canal de WhatsApp, donde se ha mantenido cerca de sus fans.

Señaló que probablemente este canción sea el último tema de su parte este año, y que se trata de un adelanto de lo que viene para el 2024.

Letra de Un preview de Bad Bunny

Baby yo se

Que cuando te pruebe

Yo me voa’ enamora

Que de esa carita

no me voy a olvidar

Ey

La noche está empezando

Que pase lo que tenga

Que pasar

Si tú me lo pide

te lo voy a dar

Baby yo no tengo medio

Heh

De probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami

Yo te sigo el juego

Ey

Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello

Ey

Contigo me voy a fuego’

Ey

Baby yo no tengo medio

No

De probarte y de enamórame de nuevo

No me digas na’

Yo no sigo consejo’

No

Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello

Heh

Deja que se muerdan ello’

Ye ye ye

Diablo mami, que bellaquer

Me tuviste mirando la noche entera

W, tu eres mi vaquera

Te prometo voa’ trata de venirme afuera

Pero pa’ dentro es que va

Mami tú me tiene con la nota eleva

Llegaste soltera y te fuiste enjeva’

Se vino 3 veces por no se va

Ey

Ahora mi bicho es tuyo

Más nadie voy a dárselo

Los culitos por ahí

Eso se canceló

Vamos pa RD

La hookah y el Barceló

Un piquete cabrón

Nadie va tumbárselo

Los deja en visto

Chico parce no

Déjalo que hablen

No hay que preocuparse no

La baby es seca

Pero pa mojarse no

Ey

Ey ey

Y si tú quiere

Nos hacemos jevo’

Se que tú eres peligro

Pero yo me atrevo

Y si tú quiere

Pa casa te llevo

Aunque sea por un ratito

Después sigo soltero

Baby yo no tengo miedo

Hah

De probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami

Yo te sigo el juego

Ey

Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello

Ey

Contigo me voy a fuego'

Hehe

Sin embargo, usuarios en redes tuvieron opiniones encontradas sobre este lanzamiento. Algunos celebraron que el boricua mantuviera el género urbano, mientras que otros comentaron que es una canción más sin innovar.

“Dios mío, todas las canciones de Bad Bunny suenan iguales, parece que lleva sacando la misma desde 2021. Echo de menos al bad bunny trapero con pelo laberinto”, dijo una usuaria en 𝕏.