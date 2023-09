VIDEO: Ringo Starr se cae en concierto en Nuevo México

A pesar del percance, Starr se vio bien y con buen estado de salud, por lo que tomó la situación con humor. Se levantó rápidamente y regresó al micrófono para continuar la interpretación de la icónica canción "Give Peace a Chance". Incluso bromeó con el público, diciendo: "Me caí para decírselo". Tras cantar un poco más, abandonó el escenario antes de que la canción concluyera.

El concierto de Ringo Starr y su banda, la All-Starr Band, había transcurrido sin problemas antes de este incidente, con una duración de aproximadamente dos horas. Interpretaron tanto la música de Starr como algunas canciones de The Beatles, incluyendo el clásico "A Little Help From My Friends".

Hasta el momento, no se ha anunciado que la caída afecte la gira actual de Starr, que está programada para continuar hasta el 13 de octubre. Los representantes del músico aún no han proporcionado comentarios sobre el incidente.

Este no es el único proyecto musical en el que Ringo Starr ha estado involucrado recientemente. Ha colaborado con su excompañero de The Beatles, Paul McCartney, así como con Peter Frampton y Mick Fleetwood en la grabación de "Let It Be", una canción que forma parte del nuevo álbum de Dolly Parton. A pesar del susto en el escenario, parece que Ringo Starr sigue disfrutando de su pasión por la música y compartiendo su talento con el mundo.