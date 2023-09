Tiziano Ferro se divorcia de su esposo Victor Allen

En un emotivo mensaje compartido en su perfil de Instagram, el cantante se sinceró sobre el "difícil momento" que está atravesando. La relación entre Allen y Ferro comenzó hace seis años, y su boda tuvo lugar en Sabaudia, en la costa del Lacio, Italia. Victor Allen, de origen estadounidense, es un exconsultor de Warner Bros y actualmente es propietario de una agencia de marketing, destacándose por su discreción.

Tiziano Ferro, conocido cantante italiano, ha compartido un emotivo mensaje en tres idiomas para disculparse por la cancelación de sus compromisos en Italia, incluyendo la presentación de su novela. Explica que su prioridad son sus hijos y espera que este momento difícil pase pronto para que puedan volver a cantar, reír y hablar de su vida.

"Comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Victor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio. Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo", escribió.

"Por el momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia. Por eso, con gran tristeza, me veo obligado cancelar los compromisos adquiridos con vosotros y con Mondadori para presentar mi primera novela: una cita que había estado esperando toda mi vida (...)", añadió.

"Decepcionar mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés. Ustedes significan el mundo para mí", detalla en su postura. "Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida. Los amo y espero verlos pronto", concluyó.

Tiziano Ferro y su esposo Victor Allen dieron la bienvenida a dos hijos en febrero de 2022 en Estados Unidos, llamándolos Margherita e Andrea. Aunque no han revelado detalles del nacimiento, el cantante compartió su alegría en las redes sociales.

"Cuando fui al consulado italiano para inscribirlos en el registro civil, ese formulario en el que se excluía el nombre de Víctor fue como una bofetada. Así que nunca los registré. En estas condiciones que distorsionan la realidad de su existencia en el mundo, no tendrán pasaporte italiano", señalaba.

Recientemente, Ferro expresó su deseo de que Italia reconozca que sus hijos tienen dos padres del mismo sexo en una entrevista con la revista Grazia. A pesar de la decepción de decepcionar a su público, coloca a sus hijos en la máxima prioridad de su vida.

