GP Singapur: 'Checo' Pérez recibe sanción por esta razón

La FIA anunció su decisión a través de un comunicado, responsabilizando a 'Checo' Pérez por un choque con el automóvil de Alexander Albon en la curva 13 del circuito de Marina Bay. Este incidente ocurrió mientras ambos pilotos competían por la décima posición, la última que otorga puntos.

Al respecto, 'Checo' Pérez comentó al final de la carrera: "En el Safety Car, prácticamente Albon estaba adelante y llegamos parejos, él mantuvo su posición y yo no gané nada. El incidente con Alex en la curva 13 me tiré por dentro, tenía la curva y me vio un poco tarde, creo que cuando me vio hubo un contacto. Fue un desastre total, no tuvimos nada de suerte hoy. Todos los Safety Car favorecieron la estrategia con el medio y no hubo nada que pudiéramos hacer".

Esta es la onboard de Checo en el accidente con Albon.



Entra muy pasado, es sanción clara.#F1 #SingaporeGPpic.twitter.com/dLp7dX1Yky — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) September 17, 2023

A pesar de la sanción de cinco segundos, 'Checo' Pérez conservó su octava posición en la carrera, ya que logró una ventaja de más de 11 segundos sobre Liam Lawson de AlphaTauri, quien ocupó el noveno lugar en la carrera. Por otro lado, Alexander Albon quedó fuera de los puntos debido a que no pudo recuperarse después de la colisión con el piloto mexicano.