Winnie the Pooh: blood and honey 2: Estreno, reparto y primer vistazo de Tigger

Se revela la primera vista de "Tigger" en Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, la secuela de esta singular película inspirada en el cuento infantil, aunque con el giro a ser una película mucho más oscura. Está programada para su lanzamiento en febrero de 2024. Lewis Santer interpretará al personaje y puedes echar un vistazo a las imágenes por ti mismo a continuación.

A pesar de ser uno de los personajes más destacados en la fuente original, Tigger no formó parte de la película original de Blood and Honey. La razón, según nos explicó el escritor y director Rhys Frake-Waterfield a principios de este año, fue que Tigger no formaba parte del dominio público cuando se estaba produciendo la primera película.