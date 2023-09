Premios Ariel 2023: Los ganadores

Esta es la lista de películas ganadoras de los Premios Ariel 2023.

Mejor Película

El norte sobre el vacío

Mejor Dirección

Alejandro Gónzalez Iñárritu – Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor Largometraje Animado de Ficción

Home is Somewhere Else

Mejor Largometraje Documental

Dioses de México

Teorema de tiempo

Mejor Actriz

Arcelia Ramírez – La civil

Mejor Actor

Daniel Giménez Cacho – Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor Coactuación Masculina

Raúl Briones – El norte sobre el vacío

Mejor Coactuación Femenina

Úrsula Pruneda – Trigal

Mejor Revelación Actoral

Emilia Berjón – Trigal

Mejor Ópera Prima

Huesera

Mejor Guion Original

Huesera – Abia Castillo y Michelle Garza Cervera

Mejor Música Original

Zapatos rojos – Camilla Uboldi

Mejor Sonido

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor Diseño de arte

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades – Eugenio Caballero

Mejor Maquillaje

Huesera – Adam Zoller