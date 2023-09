Adele presume sus "Simis"

En los últimos meses los fans mexicanos han creado una nueva "tradición" de caracterizar el muñeco de peluche del Dr Simi, mascota de la cadena farmacéutica mexicana, muchos artistas los han recibido en el escenario cuando los lanzan desde las gradas los fans.

Pues Adele no ha sido la excepción y el Dr. Simi ha viajado a la metropoli del desierto de Nevada, y en una foto de sus redes sociales la británica posó con estas creaciones de sus fans que atesora en su casa en Estados Unidos.

(Facebook: Adele)

Son nueve piezas las que conserva la cantante de "Easy on me" que tiene una exitosa residencia en un foro para 4 mil personas, misma que se extenderá hasta la Weekends with Adele hasta el 4 de noviembre de este 2024.