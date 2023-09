Este éxito muy popular, ahora en las estaciones de radio con éxitos del recuerdo, fue un gran hit en los primeros años de la década de los 90, especialmente este sencillo que fue el primero del álbum llamado “Aidalai”, sexto y último grabado en estudio por el trío español.

El 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios

Este tema fue lanzado en plena crisis de la banda que gozaba de gran fama en iberoamérica, entre rumores y roces entre Nacho y José María Cano.

El tema relata la situación de una pareja resignada que cuenta el tiempo que pasó y poco queda de lo que un día fue.



Nacho Cano, el autor de la letra, se inspiró en una experiencia propia para componer la canción. Nacho le dedicó el tema a la escritora asturiana Coloma Fernández, a quien conoció un 7 de septiembre de 1981 en un club nocturno de la capital española.

El título del LP se refería a un juego de palabras: Aidalai, ¡Ay Dalai!

Aunque nunca retomaron la relación, no dejaron de verse y celebraron varios 7 de septiembre después de la ruptura. Suena a una ruptura saludable ¿no crees?

“Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela, guardamos muchísimo las distancias en aquellas comidas, recuerdo que intentábamos no revolver el tema", contó Fernández en una entrevista en Vanity Fair.

En entrevista para Vanity Fair, Coloma Fernández comentó parte de la historia que hay detrás de esta canción. "Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida".

Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo

"Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así... De pronto la escuchaba en un aeropuerto en Nueva York o al entrar a un hotel y me sobresaltaba. Ahora, lo veo con más distancia, solo queda lo bonito, ya no es esa sensación tan dura de saber que te estás despidiendo de tu primer gran amor. Es casi como si no me hubiera pasado a mí”, puntualizó

El álbum se lanzó en mayo de 1991, vendió más de 4 millones de copias de forma global, de las cuales 1 millón fueron en su natal España. Se editó una versión para Francia e Italia con los éxitos en esas lenguas. En la versión francesa incluye la canción "Hijo de la luna" en el idioma galo interpretado por Ana Torroja.

¿Qué dice el "7 de septiembre"?

Parece mentira que después de tanto tiempo

Rotos nuestros lazos

Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario

La misma mesita que nos ha visto amarrar

Las manos por debajo

Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado

Y aunque la historia se acabó

Hay algo vivo en este amor

Que aunque empeñados en soplar (na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, na-na)

Hay llamas que ni con el mar

Las flores de mayo, poco a poco cederán

A las patas de gallo

Y nos buscaremos con los ojos por si queda algo

El siete de septiembre es

Es nuestro aniversario

Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios

Y aunque la historia se acabó

Hay algo vivo en este amor

Que aunque empeñados en soplar (na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, na-na)

Hay llamas que ni con el mar

El siete de septiembre es

Es nuestro aniversario

Es nuestro aniversario