Lanzan búsqueda de un bajo de Paul McCartney perdido hace 50 años

McCartney compró el bajo, que se puede escuchar en las canciones "Love Me Do", "She Loves You" y "Twist and Shout", por unas 30 libras esterlinas (unos 37,90 dólares al cambio actual) en Alemania en 1961.

Tocó con él en conciertos en Hamburgo, Liverpool y en las primeras grabaciones en Abbey Road, el mítico estudio londinense.

En enero de 1969, cuando los Beatles estaban en Londres para grabar la canción "Get Back" entre otras, el instrumento desapareció.

Nick Wass, que trabaja para la empresa Höfner, y los periodistas Scott y Naomi Jones lanzaron el proyecto "The Lost Bass" para intentar recuperar el instrumento y resolver lo que llaman "el mayor misterio del rock and roll".

Wass declaró a varios medios británicos que McCartney le habló del bajo recientemente, dando comienzo a la campaña.

"Es la búsqueda del bajo más importante de la historia. (...) Y necesitamos vuestra ayuda para recuperar su rastro", indica la página web del proyecto.

A los que creen que es misión imposible, los organizadores recuerdan que en 1963 John Lennon perdió su guitarra Gibson y reapareció 51 años más tarde, siendo subastada por 2,4 millones de dólares (2,2 millones de euros).

El sábado, un día después de lanzar el proyecto, Scott Jones indicó haber recibido cientos de correos, y dos de ellos podrían contener pistas interesantes.

Para aquellos que quieran participar en la búsqueda, se trata de un bajo para zurdo, con un acabado "sunburst" en tres partes y dos microfónos montados en un bloque macizo de madera negra.

Los organizadores aseguraron que si encuentran el bajo, este será devuelto a Paul McCartney.