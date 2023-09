Woody Allen opina del beso de Rubiales y no suena nada bien

"Es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien. Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien. Pero lo suspendieron de su cargo y podría perderlo todo", opinó el cineasta en referencia a las determinaciones que tomó la FIFA.

En la visión de Allen, mismo que ha sido señalado en repetidas ocasiones por abusos sexuales, el beso fue producto del "momento" y la "emoción de la victoria". "Lo primero que pensé es que no se escondieron ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: 'No hagas eso", enfatizó.

Con todo este contexto, ha reconocido que no hubo consentimiento y que Rubiales ostenta una situación de poder ante la futbolista, pero ha recalcado que era "algo público" y que no la estaba besando "a puerta cerrada en su despacho, donde ella estuviera amenazada". "En cualquier caso, me faltan datos. Pero como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto.... pero no fue como si hubiera quemado un colegio", hizo la comparativa.

Para Woody Allen, Hermoso ha tenido todo el derecho a dejar claro que no quería besarle y que él debería pedir disculpas "asegurar que no lo volverá a hacer". "Y hecho eso, seguir los dos adelante", finalizó.

El Tribunal Administrativo del Deporte calificó el beso de Rubiales a Hermoso como una "falta grave", en contra de la opinión del Consejo Superior de Deportes. El Gobierno ha solicitado que el tribunal tome medidas. Rubiales emitió un comunicado admitiendo errores, pero afirmó que el beso fue espontáneo y consentido, sin ninguna agresión.