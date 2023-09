One Piece live action: ¿Qué adapta del manga?

Actualmente, la serie live action de One Piece tiene altas calificaciones en Rotten Tomatoes, con 83% de calificación por parte de críticos (promedio de 40 reseñas), mientras que el primedio de la audiencia (más de 10 mil evaluaciones) es de 96%. El consenso general es que mantiene la esencia del material original en la adaptación.

#OnePiece is Certified Fresh at 83% on the Tomatometer, with 40 reviews. https://t.co/iHjyLzk3U1

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) September 2, 2023