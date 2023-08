Musik Bank México 2023: precios, fechas, horarios y artistas invitados

La última emisión de este evento en nuestro país se llevó a cabo en 2014, teniendo como invitados a BTS, EXO-K, Infinite y BEAST y es organizado por la cadena de televisión KBS de Corea del Sur.

¡Llegó el esperado momento! 🤩 ¡Después de 9 años, la ESPECTACULAR y LEGENDARIA gira de MUSIC BANK regresa a tierras mexicanas! 🫰🏻🇲🇽



📆 Domingo 22 de octubre

📍 Palacio de los Deportes



Prepárate para vivir una de las noches KPOPERAS más INCREÍBLES de los últimos tiempos. ✨ pic.twitter.com/fLINIkgl38 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) July 21, 2023

¿Qué artistas se presentarán en esta edición del Music Bank?

El Palacio de los Deportes se llenará de música y lightsticks este 22 de octubre.

Min Ji, Hanni, Danielle, Hae Rin y Hye In, quienes conforman NewJeans, vendrán por primera vez a tierra mexicana; su popularidad ha crecido tanto que alcanzan los 19 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales; “OMG” seguro será uno de los temas que escucharemos en esta edición de Music Bank.

¿Por qué '(G)I-DLE'?: La “G” proviene de la palabra “girls” mientras que la palabra coreana “아이들” (ah-ee-dle) significa “niños”. También hace referencia a la “I” de “individual” y “DLE” que es el plural de “I”, lo que significa que seis personas con personalidades únicas están unidas. Y estamos muy emocionados de escuchar nuevamente en nuestro país a Mi Yeon, Minnie, So Yeon, Yu Qi y Shu Hua.

¿Se acuerdan cuando escucharon por primera vez el mini álbum de ITZY IT'z Different con las canciones “DALLA DALLA” y “WANT IT”? Seguro que sí y, ahora, Ye Ji, LIA, Ryu Jin, Chae Ryeong y Yu Na, están listas con lo mejor de su repertorio para hacer vibrar a todos los fans, en una noche que seguro será inolvidable.

Su Min, Si Eun, ISA, Se Eun, Yoon, y J, son seis chicas que han dado todo para llegar hasta este punto y vaya que lo han logrado. Con más de dos millones de oyentes mensuales en plataformas y canciones que superan las 100 mil reproducciones, STAYC quieren estar más cerca de sus fans mexicanos y cantar junto a ellos.

The Future Is Ours: Lost, es el nombre del nuevo mini álbum de AB6IX, una agrupación conformada por cuatro chicos: Woong, Dong Hyun, Woo Jin y Dae Hwi. Desde su lanzamiento en 2017 se han posicionado como una de las bandas de mayor talento, y se han ganado a sus fans con temas como “BREATHE”, “LOSER”, “CLOSE”, entre otros. AB6IX nos dará una de las mejores noches, te lo aseguramos.

BOYHOOD fue lanzado hace pocos días en plataformas digitales y ya es uno de nuestros álbumes favoritos de THE NEW SIX. Kyung Jun, Tae Hun, Hyun Soo, Jun Hyeok, Hwi y Sung Jun son una agrupación joven, pero no por ello desconocidos, sino todo lo contrario, THE NEW SIX ha sabido ganarse a la audiencia de su país y claro, también a la mexicana. Esta será su primera vez en México.

¿Cuánto cuestan los boletos del Music Bank 2023 en el Palacio de los Deportes?

¡A sacar los ahorros! Los boletos ya están a la venta. Y de acuerdo con la información de OCESA, los precios van desde los $1,560 hasta los $7,440 pesos mexicanos, dependiendo de la zona que elijas:

Gold VIP: $7,440

General A: $4,800

General B: $3,600

Nivel D: $4,800

Nivel DD: $4,080

Nivel E: $1,560

Nivel EE: $2,400