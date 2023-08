Muere William Friedkin, director de 'El Exorcista', a los 87 años

La noticia fue dada a conocer por su esposa y exdirectora ejecutiva de Paramount Studios, Sherry Lanshing, a The Hollywood Reporter.

Friedkin alcanzó la fama cinematográfica por dirigir el sombrío thriller de contrabando de drogas de 1971 “The French Connection”.

"The French Connection" ganó 5 premios de la Academia, entre ellos el de mejor película, mejor director para Friedkin y mejor actor para Gene Hackman, a quien Friedkin inicialmente no quería en el memorable papel del detective de narcóticos neoyorquino Popeye Doyle.

"El exorcista" fue nominada a 10 premios de la Academia, entre ellos el de mejor película y mejor director para Friedkin.

"Mis películas siempre han sido un estudio del comportamiento humano en sus extremos", dijo Friedkin al entrevistador Tom Huddleston en 2012. "No están dirigidas a los jóvenes, sino a los adultos. ¿Hay alguna línea que no cruzaría? ... No lo sé."

Su última película “The Caine Mutiny Court-Martial”, protagonizada por Kiefer Sutherland, se estrenará en el Festival de Cine de Venecia.

Friedkin siguió haciendo otras películas, pero ninguna alcanzó el nivel de éxito de sus dos grandes triunfos.

Con información de Reuters