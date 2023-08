Damián Alcázar se interna en el universo de "Blue Beetle"

Para hablar de su involucramiento en este proyecto, de los retos que implicó la filmación y de la relevancia que el público latino ha ido adquiriendo, Life and Style platicó en exclusiva con Alcázar, unas semanas previas al estreno de la película, programado para el 18 de agosto.

L&S: ¿Cómo llegó el proyecto de Blue Beetle a usted?

Damián Alcázar (D.A.): Como todo, siempre comienza con un telefonazo. Me dijeron que me estaban invitando a hacer una película de ciencia ficción, pero las fechas de filmación las tenía ocupadas con otro proyecto que también era en inglés y se grababa en Estados Unidos. A pesar de eso, me dieron el guión, lo leí y me gustó, sin embargo les dije que no.

Dejé pasar el tiempo, me pedían una audición y no la hice. Me volvieron a hablar y me dijeron que habían visto a otros actores, pero que el director quería platicar conmigo. Entonces, me aprendí la escena, fui a verlo a Los Ángeles y me encontré con un muchacho formidable que es Ángel Manuel Soto. Me dijo que estaba entusiasmado por trabajar conmigo, que había visto muchas, muchas películas mías y me convenció de que desde que concibió hacer esta película, yo estaba dentro del cast. Fue tanta la emoción que le vi de conocerme que le dije: “Pues si se puede, vamos a ver cuando filmas porque yo tengo trabajo acá”.

Resulta que tenía un amigo en la producción de la serie de televisión en la que yo estaba comprometido y consiguió que me dieran un permiso de 10 días para poder irme a Atlanta a filmar. Regresé a terminar la serie y ellos seguían filmando, así que regresé a Atlanta otros 10 días y de ahí nos pasamos a Puerto Rico a terminar la película.

Una escena de Blue Beetle (Hopper Stone/SMPSP/Cortesía de Warner Bros. Entertainment Inc.)

L&S: ¿Qué hace distinto a este proyecto de otros similares de Hollywood en los que ha trabajado?

D.A.: La base de la historia es bien interesante, pues habla de una familia mexicana migrante que tiene hijos nacidos en Estados Unidos. Además, me dio la oportunidad de trabajar con Adriana Barraza, Elpidia Carrillo y George López y de conocer a Xolo, que es formidable, un muchacho muy relajado, muy amable, muy simpático y sencillo; un hombre de verdad, jovencito, pero un muchacho abierto.

L&S: ¿Hay alguna escena que recuerde particularmente?

D.A.: Tengo una escena maravillosa, muy, muy entrañable de padre e hijo con él cuando todavía no es un superhéroe. Esta escena podía haber sido parte de una película de ciencia ficción como esto o de una película familiar. Las implicaciones son muchas: una familia fuera de su lugar de origen, con una problemática totalmente distinta, un mundo que los rebasa absolutamente y en los que ellos tienen que acoplarse y vivir su vida, pero en unidad, y eso era lo genial. Te estoy hablando de todo esto porque esto es lo que me hizo, principalmente, decir que sí al guión. Si hubiera sido solamente de una historieta de aventuras y de ciencia ficción, yo creo que no lo hubiera aceptado tan fácilmente, a menos que el personaje que me dieran también tuviera muchas cosas que decir. Otro experiencia muy valiosa fue el conocer al director y al director de fotografía, pues disfruté muchísimo su quehacer. Pude ver cómo se esmeraban por hacer la mejor toma, por los detalles y eso es maravilloso porque ves a un hombre creativo, entusiasmado, apasionado y atento, con una voluntad absoluta de sacar las cosas adelante.