Fallece Mark Margolis, actor de 'Breaking Bad', a los 83 años

Su hijo Morgan Margolis informó que su Mark falleció tras una breve enfermedad en el Hospital Mount Sinai, en Nueva York, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Mark Margolis hizo su primera aparición como Héctor “Tío” Salamanca en Breaking Bad en marzo de 2009, en el segundo episodio de la segunda temporada.

Se trata de un personaje que es sicario mexicano que quedó paralizado en sillas de ruedas, y solo podía comunicarse a través de expresiones faciales y una campana atada a su silla de ruedas.

Estuvo nominado a un premio Emmy por ese personaje, como actor invitado destacado en una serie dramática en 2013, y que repitió en la secuela Better Call Saul.

Participó también en películas como Gone Baby Gone (2007), Defiance (2008) y Stand Up Guys (2012), así como en series de televisión que incluyen La Ley y el Orden, Californication y American Horror Story.