'Checo' Pérez responde a sus críticos con un contundente comentario

"El 90% de los pilotos se hundirían junto a (Max) Verstappen. Si no eres mentalmente fuerte, no puedes estar en Red Bull. No deben subestimar la presión bajo la que se encuentra uno aquí”, expresó 'Checo' Pérez durante una entrevista con la revista Mundo Deportivo.

Después de una racha de cinco Grandes Premios sin avanzar en la Q3, Sergio 'Checo' Pérez finalmente rompió esa sequía en Hungría. Sin embargo, en las últimas seis carreras, el piloto de Red Bull no ha conseguido ocupar el primer o segundo puesto, registrando dos terceros lugares en Austria y Hungría.

Sergio Pérez mantiene un contrato con Red Bull Racing hasta 2024, hasta ahora acumula 13 años como piloto de la Fórmula 1.

Esta situación ha generado debate y varios personajes han cuestionado si el lugar de 'Checo' en Red Bull está garantizado, dado que tiene uno de los autos más rápidos de la temporada, y se esperaría un mejor rendimiento en pista.

“Red Bull es un equipo en el que si tienes una mala sesión tienes cinco pilotos en la mira. Es la presión constante de la prensa. En estos tres años nunca antes había visto en ningún otro equipo... Con Ferrari, Aston Martin, Mercedes, el nombre del equipo, todos sus pilotos han tenido malos momentos, pero está bien. No es como Red Bull, tienes un mal momento y tienes que dejar el equipo”, expresó el natural de Guadalajara.

La próxima cita de la Fórmula 1 es en el Gran Premio de Bélgica entre el 28 y el 30 de julio. El GP de Bélgica contará con 44 vueltas al trazado de 7.004 kilómetros, y en esta ocasión, se realizará el formato sprint.