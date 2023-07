Esto dice "K-POP", la nueva canción de Travis Scott con Bad Bunny y The Weeknd

Pero si tienes duda sobre de qué habla “K-POP”, aquí te dejamos la letra original y en español:

Gonna pop, baby

Vemo'

Swish, uh (Uh)

Move that shit out here (Here)

You full off one sip (Sip)

Fallin' off but I got grip (Grip)

All around the trap, it hit (Hit, hit, ayy)

All around the map, you trip (Skrrt)

Take it like nine out of ten (Yeah)

Think they gon' find that again

Think I gotta bond out again

Behind the tint, I sin, I vent

Can't forget about that place we went

Right after you put that in my head

Do you still pop 'em? Do you dance?

Do you still drop some? Know you can

I got a lot but I'm still chancin'

Yeah-yeah, yeah, yeah

Hace tiempo no te veo, eh

Es que ahora en Miami jangueo, eh, eh

Ya no tengo la Rodeo

Ahora en la G-Wagon spoteo, ey

Y te lo meto al frente 'e la playa

Como aquello' tiempo' de camino a Maya

Tú ni fumaba' y chingando te arrebaté

Dale, no pierdas tiempo, no lo piense', trépate

Tú bien loca, loca, yo bien loco, loco

Si ahora tu mai nos pilla, me pide una foto

La nota me explota, el ticke' lo exploto

Vamo' pa' Cayo Musha, ya le texteé al piloto, eh-eh

I know 'bout this one time

You felt like that winner (Winner)

That night was just so fire

I need you back sooner (Sooner)

You come back on this side

When shit get back cooler (Cooler)

We run it back one time

I'm grabbin' you uno (Uno)

Ooh (Uno)

Ooh-ooh (Mm-mm, mm-mm)

Ooh (Mm-mm, mm-mm)

Ooh-yeah (Mm-mm)

Mix the drugs with the pain

Let the waves lead the way

You in Cannes and Saint-Tropez callin' out my name

You know I'm wrong in my face, uh

You know I'm high off that K-pop

Rubbin' up on your body

All your clothes, you gon' take off

South of France, we gon' party

This ain't some lil' yachty

We gon' fuck 'til we seasick

You my bad lil' mami, mami

You love me, you could tell me you love me

Even if you don't mean it

Sex'll make you believe it

I love it when she up on me

Love when she'll call me papi

Even though she Korean

Get her wet like tsunami, 'nami, ooh, yeah

I know 'bout this one time

You felt like that winner (Winner)

That night was just so fire

I need you back sooner (Sooner)

You come back on this side

When shit get back cooler (Cooler)

We run it back one time

I'm grabbin' you uno

Yeah-yeah, yeah, yeah (Uno)

Letra de K-POP en español

Voy a tomar, nena

Vemo'

Silbo, uh (Uh)

Mueve esa mierda fuera de aquí (Aquí)

Te llenaste tras un sorbo (Sorbo)

Cayendo, pero me tengo agarrado (Agarrado)

Todo alrededor de la trampa, lo acierto (Acierto, acierto, ayy)

Todo alrededor del tampa, tú viajas (Skrrt)

Tómalo como nueve sobre diez (Sí)

Creo que va a encontrar eso de nuevo

Creo que tengo que salir nuevo

Detrás del tinte, peco, me desahogo

No me olvido de ese lugar al que fuimos

Justo después de que pusieras eso en mi cabeza

¿Todavía sigues tomando? ¿Bailas?

¿Todavía se te cae algo? Sé que puedes

Tengo mucho, pero todavía estoy arriesgando

Sí, sí, sí, sí

Hace tiempo no te veo, eh

Es que ahora en Miami jangueo, eh, eh

Ya no tengo la Rodeo

Ahora en la G-Wagon spoteo, ey

Y te lo meto al frente 'e la playa

Como aquello' tiempo' de camino a Maya

Tú ni fumaba' y chingando te arrebaté

Dale, no pierdas tiempo, no lo piense', trépate

Tú bien loca, loca, yo bien loco, loco

Si ahora tu mai nos pilla, me pide una foto

La nota me explota, el ticke' lo exploto

Vamo' pa' Cayo Musha, ya le texteé al piloto, eh-eh

Yo sé que fue una vez

Te sientes como esa ganadora (Ganadora)

Esa noche solo fue fuego

Te necesito de vuelta más pronto (Más pronto)

Tú vuelves por este lado

Cuando las cosas vuelven a estar más frías (Más frías)

Lo probamos una vez más

Estoy agarrando tu uno (Uno)

Ooh (Uno)

Ooh-ooh (Mm-mm, mm-mm)

Ooh (Mm-mm, mm-mm)

Ooh-sí (Mm-mm)

Mezclo las drogas con el dolor

Dejo que las olas guíen el camino

Tú en Cannes y Saint-Tropez gritando mi nombre

Sabes que estoy equivocado en mi cara, sí

Sabes que estoy colocado con ese K-pop

Frotándome en tu cuerpo

Toda tu ropa, te la vas a sacar

Sur de Francia, nos vamos de fiesta

Esto no es un pequeño yate

Vamos a follar hasta que nos mareemos

Eres mi pequeña y mala mami, mami

Tú me amas, puedes decirme que me amas

Incluso si no lo dices en serio

El sexo te hará creerlo

Me encanta cuando ella se pone sobre mí

Me encanta cuando ella me llama papi

A pesar de que ella es coreana

La tengo mojada como un tsunami, 'nami, ooh, sí

Yo sé que fue una vez

Te sientes como esa ganadora (Ganadora)

Esa noche solo fue fuego

Te necesito de vuelta más pronto (Más pronto)

Tú vuelves por este lado

Cuando las cosas vuelven a estar más frías (Más frías)

Lo probamos una vez más

Estoy agarrando tu uno (Uno)

Sí, sí, sí, sí

Uno