¿Qué esperar de las nominaciones a los Emmy?

Las nominaciones para los premios Oscar de la televisión serán anunciadas el miércoles en una ceremonia transmitida en vivo. Luego comenzará la última ronda de votación para la 75ª edición de los premios Emmy, prevista para el 18 de septiembre.

A continuación, cuatro puntos para prestar atención:

¿Las protestas afectarán los Emmy?

En años normales, los especialistas de la industria debaten qué programas serán nominados, no si los Emmy se llevarán a cabo. Pero este año, la ceremonia está amenazada por la huelga de los guionistas que entró en su semana número once.

Las nominaciones se anunciarán el mismo día en que los actores de Hollywood decidirán si también se paralizan como protesta por mejores salarios y condiciones contractuales.

Una huelga del Sindicato de los Actores (SAG) sería un boicot de las estrellas, y podría posponer los Emmy.

"Si hay una huelga, podría realmente afectar la realización de los Emmy", dijo Pete Hammond, columnista de premios de la publicación Deadline.

"La Academia de la televisión tendrá que pensar, '¿Por cuánto tiempo se va a extender esto?' y '¿Cuál es nuestra fecha límite para posponer la ceremonia?'".

¿Arrasará "Succession"?

Los votantes del Emmy aman "Succession".

El drama de HBO sobre la conflictiva familia que maneja un imperio mediático ya obtuvo 48 nominaciones y 13 estatuillas, incluyendo dos veces el premio como mejor drama.

La serie terminó este año con un final muy elogiado por la crítica, y se espera que los votantes llenen de nominaciones a su elenco.

La categoría de mejor actor dramático podría incluir entre sus seis nominados a tres estrellas de "Succession": Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

"Me atrevo a decir que con toda la actuación que tienen, podrían hacerse fácilmente con 20 nominaciones, o más", dijo Hammond.

Mucha de la competencia vendrá de HBO, que también tiene programas populares como "The White Lotus", "The Last of Us" y "La casa del dragón,", una precuela de "Juego de Tronos".