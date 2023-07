Xavier Dolan se retira a los 34 años debido a la frustración

El primer éxito internacional de Dolan llegó a los 19 años con su sorprendente debut, "Yo maté a mi madre", una película que él mismo escribió, dirigió y protagonizó. Este relato sobre la relación entre una madre y su hijo adolescente estableció a Dolan como el "enfant terrible" del cine contemporáneo. En su filmografía, aborda frecuentemente temas familiares, la búsqueda de identidad y la sexualidad.

No obstante, el éxito también ha traído consigo frustración y desencanto hacia su profesión. En una reciente entrevista con el diario El País, Dolan confesó que ya no encuentra la motivación ni la energía para invertir años en un proyecto que, al final, apenas captura la atención del público. A pesar de su dedicación en el trabajo, las constantes decepciones lo han llevado a cuestionarse. Su última película, Matthias y Maxime, no recibió la misma aclamación por parte de los críticos y no fue un éxito en taquilla.

Sin embargo, su frustración trasciende el desencanto con la industria cinematográfica. En un tono pesimista, Dolan expresó en una cita para El Mundo: "No entiendo el propósito de esforzarse en contar historias cuando todo se desmorona a nuestro alrededor. El arte carece de utilidad y dedicarse al cine es una pérdida de tiempo...".

La noticia de su retiro coincide con el estreno de su nuevo proyecto, una serie que marca su incursión en la televisión. Titulada La noche que Logan despertó, la serie fue producida en colaboración con HBO y solo se emitirá en Canadá, Francia, Japón y España. Dolan cuestiona si la limitada difusión se debe al hecho de que la serie está en francés y consta únicamente de cinco episodios.

Cuando se le preguntó sobre sus planes futuros, Dolan respondió según el diario El Mundo: "Construiré una casa y me refugiaré allí con mis amigos para observar cómo el mundo se consume en llamas".