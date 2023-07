Sigue la crítica hacia 'Checo' Pérez: no se considera un piloto de élite

"Debe estar preocupado por su futuro en Red Bull, ya que tienen un auto dominante este año y aún no está cumpliendo. El próximo año, cuando la competencia esté más reñida, Red Bull enfrentará problemas en el Campeonato de Constructores si no cuenta con dos pilotos de primer nivel. Por ahora, (Checo) Pérez no se encuentra entre los pilotos de élite", afirmó Joe Saward en una entrevista para F1 Maximaal.

En el reciente Gran Premio de Austria, 'Checo' Pérez no logró clasificar en la Q3, aunque se ubicó en el segundo lugar en la carrera sprint, protagonizando una polémica con Max Verstappen. Durante la carrera, partiendo desde el puesto 15, logró llegar en tercer lugar.

Según el experto de Fórmula 1, el piloto mexicano se emocionó con los resultados obtenidos al comienzo de la temporada, pero luego se dio cuenta de su realidad.

"Pérez ha quedado impresionado en las últimas semanas. En un momento pensó que tenía una oportunidad en el campeonato mundial. Dudo que muchas personas creyeran eso, pero al menos él se veía a sí mismo como un contendiente. Luego se dio cuenta de que no es un contendiente al campeonato en absoluto", agregó Saward.

En vista del excelente rendimiento de Max Verstappen, Joe Saward destacó la necesidad de que Red Bull cuente con un sólido piloto número dos "que no entre en pánico si es superado por Max".