Fallece a los 76 años George Tickner, fundador de Journey

Mediante una publicación en Facebook, Neal Schon, reconocido guitarrista principal y cofundador del grupo, fue quien compartió la triste noticia.

“Tengo una noticia muy triste. George Tickner, el guitarrista rítmico original de Journey y colaborador en la composición de canciones en sus primeros tres álbumes, falleció. Tenía 76 años. Buena suerte, George... gracias por la música. Te rendiremos homenaje en esta página indefinidamente. Nuestras condolencias a su familia y amigos, y a todos los miembros pasados y presentes de la banda. Tan desgarrador... Creo que necesitamos dar un abrazo grupal, JJ’s”, reza la publicación en la publicación.

¿Quién era George Tickner?

George Tickner fue un talentoso músico y guitarrista estadounidense, reconocido por su papel como miembro cofundador de la icónica banda de rock Journey. Nacido el 8 de febrero de 1949, Tickner dejó una huella duradera en la escena musical de los años 70 y 80.

Tickner se unió a la banda en sus primeras etapas y fue una parte fundamental en el establecimiento del sonido característico de Journey. Junto a Neal Schon, Ross Valory, Gregg Rolie y Aynsley Dunbar, formó la alineación original del grupo. Su talento con la guitarra y su contribución creativa ayudaron a dar forma al estilo y la dirección musical de la banda.

Aunque Tickner no permaneció en Journey durante toda su trayectoria, dejó una marca significativa en la banda y en la música en general. Su trabajo en el álbum debut homónimo de Journey, lanzado en 1975, incluyó canciones notables como "Of a Lifetime" y "To Play Some Music". Sin embargo, Tickner decidió dejar la banda antes del lanzamiento de su segundo álbum.

A pesar de su salida temprana de Journey, el legado musical de George Tickner sigue vivo. Su influencia en el sonido y la dirección de la banda ha dejado una huella perdurable en el género del rock. Su música y contribuciones seguirán siendo recordadas y apreciadas por generaciones venideras.