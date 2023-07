PSG nombra a Luis Enrique como su nuevo entrenador

Enrique llevó al Barcelona a ganar el triplete en la temporada 2014-15 y a España a las semifinales de la Eurocopa de 2020. Dejó la selección tras quedar eliminada de la Copa Mundial de 2022 en octavos de final.

El español se quedó sin trabajo desde entonces antes de firmar un contrato con el PSG hasta 2025 y enseguida aceptó la presión de tener que ganar la Liga de Campeones, un trofeo que se le ha escapado al club francés a pesar de su dominio local.

"Estoy encantado de estar aquí. (...) No hablo francés, pero he empezado a aprenderlo", declaró Luis Enrique a la prensa.

🆕✍️



Paris Saint-Germain se complace en anunciar la llegada de Luis Enrique como entrenador del equipo profesional.



El DT español ha firmado un contrato por dos temporadas. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique pic.twitter.com/OLHLaDQjej — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 5, 2023

"Me encanta esta presión. Decenas de equipos tienen este mismo sueño, a veces equipos que tienen más experiencia que nosotros (...) La Liga de Campeones es casi injusta porque un mal partido y sales de la competición, pero eso no es excusa para nosotros".

El técnico de 53 años se incorpora al PSG, donde el poder de los jugadores ha puesto las cosas difíciles a los entrenadores en el pasado, pero asegura que no tendrá problemas para gestionar grandes egos.

"He estado en el Barcelona, he entrenado a grandes clubes, he tenido estrellas, los jugadores son egoístas e inteligentes", dijo. "Se comprometen contigo si saben que estás ahí para ayudarles. Tienes que darles un escenario para que puedan rendir al máximo", agregó.