“Checo” Pérez es eliminado en la Q2; saldrá desde el 15º lugar

El tapatío no ha tenido su mejor desempeño en los últimos tres Grandes Premios (Mónaco, España y Canadá), en los cuales no ha logrado subir al podio, y de no hacer una gran remontada en la carrera del próximo domingo, sumaría su cuarta carrera consecutiva sin gozar de estar en el podio.

El mexicano había marcado una vuelta buena que le hubiera valido para pasar el corte, pero quedó fuera de la Q2 por no respetar los límites de pista en las curvas 9 y 10.

Los pilotos George Russell, Esteban Ocon, Oscar Piastri y Valterri Bottas también fueron eliminados de la Q2.

El coequipero de “Checo”, el neerlandés Max Verstappen, obtuvo la pole position para la carrera del domingo; mientras que los de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz saldrán segundo y tercero respectivamente.