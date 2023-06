VIDEO: Cubana cede su medalla a mexicana en Juegos Centroamericanos

Aunque para esta competencia regional organizada por el Centro Caribe Sports, existe una regla que impide que un país acapare las tres primeras posiciones que otorgan medallas en una misma prueba. En caso de que esto ocurra, el cuarto lugar, en este caso Laina Pérez, debe ascender a la siguiente posición.

La medalla iba a ser entregada a la cubana en una ceremonia posterior que fue grabada en una sala. Allí se explicó que el reglamento de la competencia estipula que cuando un país domina las tres primeras posiciones, debe ceder el tercer lugar al competidor que quedó en cuarto puesto, quien asciende a la medalla de bronce.

Sin embargo, cuando Pérez recibió la medalla, decidió devolvérsela de inmediato a la mexicana al considerar que sería injusto que la despojaran del fruto de su esfuerzo.

La medalla no es mía, la medalla es de ella

“El que hizo el reglamento, no fue atleta y si lo fue se le olvidó enseguida. Creo que es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país que las dos anteriores no se lo pueda llevar a su casa y realmente no tiene ninguna justificación, creo que es absurdo”, mencionó Pérez.

Este es el momento FAIR PLAY de los Juegos Centroamericanos #SanSalvador2023



México hizo el 1-2-3 en tiro deportivo, pero por reglamento esto NO PUEDE SUCEDER.



Ante el hecho retiran la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes y Laina Pérez de Cuba la devolvió. pic.twitter.com/6uSckOqxmX — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) June 28, 2023

“La medalla no es mía, la medalla es de ella”, agregó la cubana quien le regresó la presea a la mexicana.

Cervantes señaló después en un video publicado por la cuenta "Todo, Menos Futbol", que no estaba de acuerdo con la medalla.

“Es algo que se siente feo, porque ya pasó todo el proceso de premiación, del gesto. Se me hace un poco injusto porque una se esfuerza para estar en este momento”.

“Ella es muy buena persona, no está exigiendo el lugar. Por parte de los atletas está muy bien. Es un protocolo que siento no está padre”, agradeció la tiradora mexicana por el gesto de la caribeña.