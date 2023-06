Bryan Cranston anuncia su retiro

En esta entrevista declaró como quiere dedicar más tiempo a su esposa, Robin Dearden. Aunque esto, dice, solo será temporal.

"Quiero cambiar el paradigma una vez más", dijo a GQ. "Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida agarrándose de mi cola. Ha sido la más, ha sido la esposa de una celebridad. Ha tenido que girar y ajustar su vida en función de la mía. Se beneficia enormemente de ello, pero estamos desiguales. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece", declaró Cranston.

Cranston y Dearden se conocieron durante la filmación de Airwolf en 1986 y comenzaron a salir un año más tarde. La pareja, que se casó en 1989, han procreado a una hija, Taylor Dearden. Como parte de este cambio, Cranston dio a conocer que cerrará su productora, Moonshot Entertainment, y venderá la parte de su compañía de mezcal Dos Hombres, empresa que cofundó con su coprotagonista de Breaking Bad, Aaron Paul. Él y Dearden luego se mudarán fuera de Estados Unidos,que probablemente se Francia, buscarán establecerse en un pequeño pueblo y pasarán sus días repasando su idioma, jardinería y habilidades culinarias.

"Quiero tener esa experiencia", dijo. "Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones", señaló el interprete de Walter White. Este año el actor está por cumplir 70 años, señaló que este retiro no será menor a medio año, por lo que en ese período, estará completamente desconectado.

“No va a ser como, 'Oh, leeré y veré qué voy a hacer'. No, es una pausa. Es una parada”, explicó. "No voy a pensar en [el trabajo]. No voy a recibir llamadas telefónicas", puntualizó el que fuera Hal Wilkerson en la popular serie Malcolm el de enmedio.