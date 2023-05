Carín León es uno de los más representativos de esta nueva generación y su música se está posicionando con un sonido y letras que usualmente ha sido dominado por un puñado de bandas y cantantes solistas. Es por eso que nos sumergiremos en detalles de uno de los personajes que más están generando éxitos en este estilo musical.

¿Quién es Carín León?

Óscar Armando Díaz de León Huez es conocido artísticamente como Carín León, originario de Hermosillo, Sonora, nació el 26 de julio de 1989.

Óscar desde corta edad tuvo inclinaciones artísticas y muy puntualmente por la música mexicana. Fue cuando tuvo los 16 años que empezó a trabajar de manera profesional en la Banda Sierreña Los Reales.

Música de Carín León y Grupo Arranke

Con 25 años fue parte de Grupo Arranke, con quienes fue parte de producciones musicales como: Mi Humilde Imperio (2014), En Vivo (Agosto 2018) y Con Guitarras (Septiembre 2018).

Carín León y Grupo Arranke lanzaron el tema “A Través del Vaso”, éxito que les representó gran popularidad, alcanzando por primera vez cifras superiores a los 80 millones de reproducciones en su canal de YouTube, medio por el que su música se comenzó a difundir con gran velocidad entre los amantes de la música popular del norte de México.

Carín decidió abrir sus alas e iniciar su carrera como solista. Para 2019, logró su primera nominación en cuatro categorías de Los Premios de la Radio, entre las que destacan: “Artista Masculino del Año”, “Grupo o Solista Sierreño del Año”, “Revelación del Año” y “Canción Sierreña del Año”, por el éxito “Me la Aventé”.

Entre otras importantes nominaciones fue el ganar el reconocimiento “Artista Latino Para Ver” de Billboard.

En el 2020 presentó junto a Grupo Firme, “El Tóxico”, éxito que es uno de los más representativos de la agrupación de Tijuana y la voz del de Hermosillo.

Durante el periodo de aislamiento sanitario, Carín León lanzó Encerrados, pero Enfiestados vol.1, luego del éxito logrado el cantante lanzó el "volumen 2"

El nuevo álbum de Carín León

Carin León lanzó su nuevo álbum Colmillo de Leche, esta producción suma 18 canciones, las cuales se lanzaron por medio de todas las plataformas de streaming, entre los que están los temas: “Si es cierto que te vas”, “No es por acá”, “Mil maneras de morir” y “La primera Cita”.

El álbum estrenado el 18 de mayo es un trabajo mucho más íntimo por parte del cantante y representa otro nivel de compromiso, según dio a conocer en la presentación de Colmillo de Leche en Ciudad de México.

“Colmillo de Leche es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera. Aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes. Siempre, teniendo el regional presente como el alma de disco pero fusionado con flamenco, un poco de salsa, country, folklore americano, blues y soul. Todos, géneros que me han formado a mí como artista y como persona. El poder mezclarlo todo en un disco, es algo muy refrescante tanto a título personal como para el género de regional mexicano en general”, expresó el cantante.