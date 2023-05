¿El último concierto de Luis Miguel cumplió con las expectativas?

El último concierto de Luis Miguel antes de su "Tour 2023"

Luis Miguel cerró su extensa gira de "México por siempre" en la llamada "ciudad del pecado", Las Vegas, Nevada. La ciudad estadounidense recibió toda la producción y los éxitos del interprete de "O tú o ninguna" en donde cerró con cuatro recitales desde el emblemático The Colosseum at Caesars Palace, todos con "sold out".

En este último tramo de su gira hacía 28 números musicales, en los que incluía sus éxitos pop, boleros y con mariachi. Fueron 46 canciones las que ofreció a su público de Las Vegas con el que sumó 1 millón 360 mil 29 espectadores en toda su gira.

¿Cuándo fue el último concierto del Sol en México?

Este último concierto ocurrió un 16 de septiembre de 2019. Por ese entonces la popularidad de su serie biográfica transmitida en Netflix fue uno de los fénomenos más importantes de esta plataforma en habla hispana. Personas de todo el continente esperaban cada domingo para ver un nuevo episodio que iba desvelando los detalles más categóricos del cantante mexicano, su padre Luisito Rey y el enigma de la desaparición de su madre Marcela Basteri.

La última aparición que tuvo Luis Miguel en un escenario mexicano fue el 18 de diciembre de 2018 en Hermosillo, Sonora.

En distintos momentos de la gira el artista recibió tanto aplausos como abucheos. El cantante llegaba tarde más de media hora al inicio del evento y el descontento de que este no interpretara de forma completa los temas hacían que la audiencia se incomodara, al hacer que sus músicos y mariachis fueran los responsables de salvar los temas.

Aunque esto también se notó con las constantes llamadas de atención y "peleas" con sus ingenieros y técnicos de sonido.

Una de las más notorias fue en el Auditorio Nacional, cuando él se quejó de la calidad del audio y –en medio del ritual donde lanza rosas a sus fans, tiró una a hacia el equipo en señal de molestia al gritarle–. En una presentación en Ciudad de Panamá, caminó al costado del escenario para lanzar el micrófono.

Aunque fue un éxito y muy esperado no resultó ser un ejercicio fácil para nadie.