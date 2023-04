Fallece Jerry Springer, el legendario presentador de talk-show

"La capacidad de Jerry para conectarse con la gente fue la base de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, radiodifusión o simplemente bromear con la gente en la calle que quería una foto o una palabra", dijo Jene Galvin, amigo de toda la vida y vocero de la familia Springer, por medio de un comunicado. "Es insustituible y su pérdida duele inmensamente, pero los recuerdos de su intelecto, corazón y humor perdurarán".

Springer es mejor conocido por presentar su amado, y a menudo dramático, programa de entrevistas "The Jerry Springer Show", que se desarrolló entre 1991 y 2018. La serie permitió a los invitados compartir sus problemas complejos y difíciles, que iban desde acusaciones de infidelidad hasta demandas de pruebas de paternidad, y a menudo culminaba con altercados físicos que debían ser detenidos por el director de seguridad del programa.

La serie a menudo presentaba a miembros de la audiencia cantando "¡Jerry! ¡Jerry! ¡Jerry!" a la entrada del anfitrión. Además de su tiempo en televisión, Springer tuvo una prolífica carrera como político, comenzando como concejal en Cincinnati antes de convertirse en alcalde de la ciudad de 1977 a 1978.

También hizo cameos en numerosas películas, como Austin Powers: The Spy Who de 1999. Shagged Me y en programas de televisión, incluidos Sabrina the Teenage Witch, The Simpsons y The X-Files. Singer señaló que la familia de Springer está pidiendo que "en lugar de flores, considere seguir su espíritu y haga una donación o se comprometa con un acto de bondad para alguien necesitado o una organización de defensa digna".

Citando las palabras finales del presentador de su programa de entrevistas, agregó: "Como siempre decía, 'cuídate a ti mismo y a los demás'".