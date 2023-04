El regreso 'And Just Like That' ¿De verdad era necesario?

Para la segunda temporada el elenco que regresa incluye a Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) y Alexa Swinton (Rose Goldenblatt).

En este tráiler podemos ver algo de la moda que siempre caracterizó a la serie, y las conversaciones respecto a sexualidad, aunque en este caso se trata de este tema en mujeres de más de 50 años, lo que da una idea de la vida que llevarán las protagonistas. El caso de "Miranda" y "Che", en el que se relacionan primero como amantes y dejan la puerta abierta para tener un vinculo mucho más formal. El tema de la responsabilidad de vislumbra en la vuelta al mercado de citas por parte de una "Carrie" que busca rehacer su vida luego de enviudar en la pasada temporada.

Críticas a 'And Just Like That'

Actualmente Sex and the City al ser pasada por el ojo crítico de los tiempos no saldría bien librada por lo superficial y lo problemático de los personajes y sus situaciones fuera de la realidad. Sin embargo, en el caso de And Just Like That la crítica ha sido muy exigente (o se ha ensañado), puesto que la integración de narrativas extremadamente específicas y de la llamada "inclusión forzada", puntualmente con el personaje de "Che Díaz" que resulta una persona que es una estrella de la comedia no binaria,latina, pansexual y que sostiene una relación lésbica con "Miranda". La crítica la ha señalado a "Che" hasta de parecer la sátira de un personaje nuevo para añadir conflicto a la historia, citando el ejemplo de "Poochie" en Los Simpson cuando la tira cómica de "Tomy y Daly" deja de tener gracia.

La corrección política aparece en todos los episodios y de pronto podría parecer una suerte de un "Manual de Carreño" para comportarse de forma adecuada según los parámetros neoyorkinos, asunto que no juega muy bien en temas que siguen siendo discutidos por sectores de la población, por lo que es considerado incluso de "adoctrinador".

La otra cuestión que queda suelta en And Just Like That, es imposible ignorar la ausencia de "Samantha Jones", esto por la decisión de Kim Cattrall de no volver a interpretar a la inolvidable publicista, que aunque el guion le dio una salida digna y que hace valorar al personaje queda fuera su agilidad en los diálogos que solo ese personaje llevaba de forma plena, claro hablando de sexo. Por lo que la aparición de personajes racializados y que demuestren una inclusión no sabe bien para los fans y resulta poco práctico para los nuevos televidentes.

Solo el tiempo definirá el futuro o fracaso de la serie, pero su base de fans soporta su sobrevivencia, hasta ahora...