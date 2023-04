El cantante de 29 años dejó su lugar como anfitrión de la lucha libre y apareció con un palo de kendo en mano para amenazar a Damian Priest, para posteriormente caminar enfurecido hacia donde se encontraba el luchador y golpearlo.

Sin embargo, esta “agresión” no vino de repente, pues el intérprete de “Me Porto Bonito" ha tenido serias diferencias con Priest y Dominik Mysterio, ambos integrantes de The Judgment Day.

En un principio se había dado a conocer que Benito Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny-, sería anfitrión del evento Backlash 2023 de la WWE, pero esto cambió y ahora peleará contra Priest.

“No sé si te enteraste, Damian, pero ya no voy a ser el anfitrión de Backlash. Ahora voy a Puerto Rico a patearte el trasero”.

“En mi casa, Puerto Rico, será Bad Bunny vs Damian Priest en una lucha callejera, cabrón, a ver si es verdad que tú eres hombre”, dijo Benito al luchador después de apalearlo la noche del lunes.

La WWE Backlash, en la que Bad Bunny se enfrentará a Damian Priest, será el próximo sábado 6 de mayo en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico.

Sin embargo, esta no será la única lucha que robará los reflectores, pues también estarán las peleas entre Cody Rhodes vs Brock Lesnar, Seth Rollins vs Omos y el combate de Triple Amanaza de Austin Theory vs Bronson Reed s Bobby Lashley por el Campeonato de los Estados Unidos.