Alcaraz se corona en el Torneo de Barcelona

"Hoy he estado fluido y relajado, he sentido los golpes, he estado 'yo'. Era un momento en el que tenía que hacerlo para ganar la final. Lo conseguí con creces y estoy muy contento", dijo Alcaraz nada más finalizar en una entrevista con el exjugador Alex Corretja.

"Sinceramente estaba tenso ayer y esta mañana, pero he hecho un buen calentamiento y me ha ayudado a relajarme. He intentado disfrutar de la final", añadió el murciano, que por primera vez en su espectacular y corta carrera ha repetido título en un torneo.

La final 'duró' hasta el 3-3 de la primera manga. A partir de entonces, la superioridad de Alcaraz decantó el partido de su lado ante un Tsitsipas que intentó en repetidas conversaciones con su padre y entrenador encontrar la manera de parar el huracán. Sin éxito.

En la segunda manga, el español logró una rotura para situarse 4-2 y luego encadenó golpes perfectos para regocijo de una grada convertida a la 'Alcarazmanía'.

Ahora defenderá título también en el Masters 1.000 de Madrid, que comienza esta semana, a poco más de un mes de Roland Garros, en el que se sitúa como gran favorito, debido también a los problemas físicos de Novak Djokovic y Rafael Nadal, ambos baja para el torneo de la capital española.

Fue la tercera derrota de Tsitsipas en una final de Barcelona tras caer ante Nadal en 2018 y 2021. La leyenda española no disputó el torneo de la capital catalana por lesión ni el año pasado ni el presente.