Madonna confirma segunda fecha en Ciudad de México

Los boletos estarán a la venta al público en general este jueves 27 de abril a las 11 AM por Ticketmaster. Madonna, es una figura que se identifica con sus innovadores conciertos, anunció que The Celebration Tour ha confirmado 45 shows en sold out y contando, entre ellos Toronto, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París y más. El setlist contendrá los más grandes hits de su inigualable repertorio durante los últimos 40 años.

¿Cuándo es la preventa de la segunda fecha de Madonna?

La Preventa Citibanamex comenzará el miércoles 26 de abril a las 11 AM por medio de Ticketmaster.

Los Legacy Members del Club de Fans Oficial de Madonna, tendrán una oportunidad de compra anticipada a partir del lunes 24 de abril a las 11 AM hora local, hasta el martes 25 de abril a las 6 PM hora local. Visita Madonna.com para la gira completa e información de boletaje.

¿Cómo son los paquetes VIP para Madonna?

Los fans también pueden comprar paquetes VIP, los cuales incluyen boletos premium, accesos exclusivos a la gira detrás de cámaras, foto grupal sobre el escenario, recepción antes del show, una litografía edición limitada y más. Para más detalles, visita vipnation.com/tour/the-celebration-tour-mexico .