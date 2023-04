Playlist: Lo que queremos oir de Blackpink en México

El primer tema de la lista es "Whistle", la canción debut de Blackpink que en 2016 se convirtió en un éxito instantáneo. La canción tiene un ritmo relajado y una letra sobre ser coqueta y atractiva.

"DDU-DU DDU-DU": Esta canción fue lanzada en 2018 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la girl band. Es una canción de hip-hop y trap con un ritmo pegajoso y un coro inolvidable. ¡Ya queremos escucharla en vivo!

"Kill This Love", una de nuestras canciones favoritas, fue lanzada en 2019. La canción tiene una melodía potente y energética que va acompañada de una letra sobre superar una mala relación y seguir adelante.

La siguiente en nuestra lista es "Lovesick Girls", una balada emotiva que destaca la versatilidad y la profundidad de las voces de Blackpink. La canción habla sobre el dolor y la tristeza de las relaciones fallidas, pero también celebra la esperanza y la fuerza que podemos encontrar en la amistad y el amor verdadero. ¡Se vale llorar!

En quinto puesto, tenemos "Forever Young", una canción que muestra la habilidad de Blackpink para crear música que es al mismo tiempo fresca y nostálgica.

Por último, tenemos "As If It's Your Last", una canción que es una verdadera explosión de energía y pasión.

En resumen, esta lista de canciones de Blackpink te permitirá experimentar la diversidad y el talento de la banda y aunque sabemos que nos faltaron muchas más, estamos seguros que con cualquier tema no pararás de bailar, cantar y hasta de llorar. Y si aún no conoces su música, ¿qué esperas para darle play a esta playlist?

Y para ti, ¿cuál es la canción que no debe faltar en el setlist del Born Pink World Tour?