Drake Bell es localizado en Florida

Los representantes del departamento de policía y Bell, cuyo nombre legal es Jared Drake Bell, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de la prensa por el medio EW.

Bell es mejor conocido por su papel en la comedia de situación de Nickelodeon, Drake & Josh, centrada en las desventuras de dos hermanastros adolescentes con personalidades contrastantes. Actuó junto a Josh Peck en la serie que también contó con Miranda Cosgrove, Jerry Trainor, Nancy Sullivan y Jonathan Goldstein.

Drake Bell quien fuera estrella infantil se ha visto envuelta en controversia últimamente, puesto que anteriormente fue sentenciado a dos años de libertad condicional luego de declararse culpable de los cargos de poner en peligro a un niño y difundir material dañino a un menor, quien lo acusó de enviarle una comunicación "descaradamente sexual" cuando ella tenía 15 años.

“Le respondí a un fan cuya edad no sabía. Cuando me di cuenta de su edad, toda conversación y comunicación se detuvo”, comentó Bell durante la audiencia de 2021.

"Este individuo siguió viniendo a los espectáculos y pagando por los encuentros y saludos, y aunque no sabía que era la misma persona con la que me estaba comunicando en línea, de eso me declaré culpable". La exnovia de Bell, Melissa Lingafelt (también conocida por su etapa conocida como Jimi Ono) también lo acusó de abuso emocional y físico durante 2020, acusaciones que el actor ha rechazado.