¿Messi a un paso de dejar el PSG?

El Barça sueña con un regreso

Las negociaciones para renovar su contrato, vigente hasta 2024, deberían ocupar el verano parisino, al igual que la situación del entrenador Christophe Galtier y el consejero Luis Campos, señalados también como "responsables" de la debacle europea.

Con o sin ellos, el PSG "quiere llevar a cabo una completa transformación cultural", explica una fuente cercana a la dirección del club.

"Dejar marchar a Messi sería la continuación de este cambio cultural, pero los aficionados tendrán que adaptarse, porque no se puede tener las dos cosas. Si optas por la juventud, significa que los resultados no serán automáticos. Hará falta un poco de paciencia", explica esta fuente.

El futuro de Messi, no obstante, no está cerrado y las negociaciones continúan. Pero L'Equipe titula "En proceso de divorcio" y para la emisora RMC, el argentino "no será parisino la próxima temporada, a menos que Doha cambie el rumbo".

En caso de marcharse, las posibilidades más reales para Messi sería un regreso a Barcelona, un sueño para el club catalán, o bien marcharse al riquísimo campeonato saudita, donde juega su gran rival Cristiano Ronaldo, o a la MLS estadounidense, donde el Inter de Miami ha sido el club que más interés ha mostrado.

El pasado viernes, un dirigente del Barça, Rafael Yuste, admitió que "hay contactos con Messi", aunque inmediatamente matizó que no hay por ahora ningún plan para hacer volver al argentino.

Lo que parece es que Messi está cada vez más lejos de París...