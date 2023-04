“Calabozos & Dragones” lidera la taquilla en EU y Canadá

La muy esperada adaptación del más popular juego de roles, protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodríguez, Hugh Grant y la estrella de la serie "Bridgerton" Regé-Jean Page, recaudó 38,5 millones de dólares entre viernes y domingo. Un muy buen desempeño, según expertos.

El largometraje producido por Paramount y eOne, ambientado en un universo medieval-fantástico, recibió críticas y una recepción "notable" del público, y tiene "el potencial para generar secuelas", según David A. Gross, del gabinete Franchise Entertainment Research.

Supera a la cuarta entrega de la saga "John Wick", en la que Keanu Reeves retoma su papel de asesino a sueldo, esta vez para combatir a un grupo criminal internacional, segunda cinta de la taquilla con 28,2 millones de dólares obtenidos en su segunda semana de proyección.

El nuevo episodio de la saga "Scream", "Scream VI", con Courteney Cox y Jenna Ortega, se mantiene en la tercera posición, con 5,3 millones de dólares en su cuarta semana en la pantalla grande. El temible "Ghostface" vuelve en esta película que mezcla terror y autoburla, esta vez en Nueva York.

La cinta bíblica de Angel Studios "His only son", que recrea el sacrificio de Isaac a manos de Abraham, ocupa el cuarto lugar con 5,3 millones de dólares recaudados en su primera semana en salas.

La película de boxeo "Creed III", la novena de la saga "Rocky" y la primero sin Sylvester Stallone, cae al quinto lugar, con 5 millones de dólares en su quinta semana. Es el primer film realizado por Michael B. Jordan, también protagonista en la cinta.

Las otras cinco películas del listado de las 10 más vistas fueron:

6. "¡Shazam!: La furia de los dioses" (4,7 millones de dólares)

7. "A Thousand and One" (1,8 millones)

8. "65: Al borde de la extinción" (1,6 millones)

9. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (1,2 millones)

10 "Jesus Revolution" (1 millón)