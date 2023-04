Gabriele Amorth: El exorcista más famoso del mundo

El religioso explicó hasta el cansancio que esto para nada implicaba que hubiera atendido a esa cantidad de víctimas. Hacía énfasis en que cada ritual era contabilizado como un exorcismo y que algunas personas requerían cientos para ser liberadas. Aseguraba además las sesiones no son como las pinta el cine, ni en espectacularidad ni en longevidad. Sobre esto último, unas pueden tomar varios días, mientras que otras son cuestión de minutos.

Su batalla contra el maligno terminó en 2016, cuando falleció a causa de una enfermedad, a los 91 años. Sin embargo, la propagación de su mensaje parece destinada a continuar por muchos años más. De inicio, con la primera gran adaptación cinematográfica de su valerosa obra.

Batalla contra la oscuridad

“El demonio, a través de su acción, trata de destruir la confianza de cada hombre y cada mujer para amar y ser amado”, aseguraba Gabriele Amorth en sus memorias tituladas An Exorcist Explains the Demonic: The Antics of Satan and His Army of Fallen Angels. Este, junto con otros libros escritos por el eclesiástico, han sido fuente de inspiración para El exorcista del Papa.

La película inicia con el religioso en un punto débil tras ser señalado por un caso fallido. La acusación llega en el peor de los momentos, pues coincide con el surgimiento de un demonio que parece tener cuentas pendientes con el Vaticano y que insiste en un inusual encuentro con el prestigioso exorcista. El alma del eclesiástico estará en juego y con ella, el destino de toda la iglesia católica.

La película ha generado altas expectativas entre los amantes del terror. Sin embargo, la Asociación Internacional de Exorcistas no se ha mostrado tan entusiasmada al respecto. La entidad ha liberado un comunicado en el que clama que “esta forma de narrar la experiencia de don Amorth como exorcista, además de ser contraria a la realidad histórica, distorsiona y falsea lo verdaderamente vivido y experimentado durante el exorcismo de los verdaderamente poseídos. Además, es ofensivo respecto del estado de sufrimiento en que se encuentran quienes son víctimas de una acción extraordinaria del demonio”.

Sobre esto último, el propio Gabriele Amorth llegó a cuestionarse “¿qué tipo de influencia tienen los libros y especialmente las películas de terror en la vida espiritual? Una negativa”. Entre sus razones figuraban los mensajes oscuros en muchas tramas, así como la forma engañosa en que estas obras plasman las acciones del demonio. Curiosamente, una de sus pocas excepciones a la regla fue El exorcista, dirigida por William Fiedkin.