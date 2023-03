Prepara tu snack favorito porque este mes el tío Netflix trae para todos sus suscriptores nuevas temporadas de tus series favoritas, y en su lista de títulos nuevos llega uno de los más esperados: Chupa.

Lista completa de estrenos de Netflix para abril 2023

SERIES:

La firma (4 de abril)

Jóvenes artistas deben impresionar a iconos de la música en español como Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel para firmar el contrato de sus vidas.

Transatlántico (7 de abril)

Marsella, 1940. Dos estadounidenses y sus aliados organizan una operación de rescate de artistas, escritores y otros refugiados que escapan de Europa.

El amor después del amor (13 de abril)

Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Esta serie biográfica sigue la apasionada vida y la carrera del ícono del rock argentino Fito Paez.

Sweet tooth (Temporada 2 - 27 de abril)

Al ser capturado por los últimos hombres, un niño venado especial hace lo imposible por ayudar a sus nuevos amigos híbridos antes de que sea tarde.

Bienvenidos a Edén (Temporada 2 - Próximamente)

Con nuevas amenazas y sin escapatoria, la rebelión inicia una intensa lucha por la libertad mientras Astrid pone en marcha su plan para el Nuevo Edén.

Considera también estos títulos:

-Bronca (6 de abril)

-Shin, abogado de divorcios (8 de abril)

-Un hombre de Florida (13 de abril)

-Queenmaker (14 de abri)

Workin’Moms (Temporada 7 - 26 de abril)

-The Real Housewives of Beverly Hills (Temporada 8 - 15 de abril)

-Keeping Up with the Kardashians (Temporada 13 - 15 de abril)

PELÍCULAS:

One Direction; Así somos (1 de abril)

Documental del premiado Morgan Spurlock sobre la banda fenómeno One Direction en esta combinación de película de concierto y pase a los camerinos.

Chupa (7 de abril)

De visita en el rancho de su abuelo en México, un chico solitario conoce una criatura legendaria y emprende con ella la mayor aventura de su vida.

Fuga de reinas (14 de abril)

Cuatro amigas ...¿y un pollo?, emprenden el viaje en carretera que planearon desde la escuela. ¿Lograrán esquivar los problemas, aventuras que se encontrarán en su camino?

Siete reyes deben morir (14 de abril)

Tras la muerte del rey Eduardo, Uhtred de Bebbanburg se aventura por un reino fracturado con la esperanza de unir finalmente a Inglaterra.

Guía de viaje hacia el amor (21 de abril)

Una ejecutiva llega en viaje de trabajo a Vietnam, donde conoce a un guía de espíritu libre que le ayuda a descubrir un mundo de belleza y aventuras.

No te pierdas estas cintas:

-A la intemperie (1 de abril)

-Elefante blanco (1 de abril)

-Ghost Rider: El vengador fantasma (1 de abril)

-Caracortada (1 de abril)

-Power Rangers: Ayer, hoy y siempre (19 de abril)

-El arte de ser culto (5 de abril)

-Un lugar en silencio (Parte 2 - 30 de abril)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES:

Cacería implacable: El atentado del maratón de Boston (12 de abril)

Imágenes de archivo, intensas dramatizaciones y entrevistas exclusivas arrojan luz sobre la tragedia —y los hermanos— que aterrorizaron a una ciudad.

Cómo hacerse ricos (18 de abril)

El dinero rige nuestras vidas... pero no tiene que hacerlo. El financista Ramit Sethi ayuda a diversas personas a potenciar su economía al máximo.

ANIME:

Vinland Saga (Temporada 2 - 3 de abril)

Con la llegada del nuevo milenio, Thorfinn busca encontrarle un significado a la vida. Mientras, el rey de Inglaterra pretende expandir su territorio.

InuYasha (Temporada 6 - 28 de abril)

El clan se cruza con Abi, una princesa fénix que ataca a los humanos para salvar a su madre. Kagome descubre los sentimientos de Inuyasha por Kikyo.

NIÑOS Y FAMILIA:

-Vecinos invasores 1 de abril)

-Cocomelon: ¡A cantar! (Temporada 8 - 10 de abril)

-Trolls World Tour (10 de abril)

-Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna (Temporada 2 - 13 de abril)

-Oggy Oggy (Temporada 2 - 17 de abril)

-Barbie: It takes two (21 de abril)

-Ada Magnífica, científica (Temporada 4 - 22 de abril)

-Tibucán (Temporada 3 - 27 de abril)