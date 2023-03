Los próximos estrenos de Apple TV+

ABRIL 2023

Schmigadoon! (Temporada 3 - 7 de abril)

Habiendo encontrado el amor verdadero en la ciudad de Schmigadoon, la segunda temporada de la serie encontrará a Josh (Keegan-Michael Key) y Melissa (Cecily Strong) en Schmicago, el mundo reinventado de los musicales de los años 60 y 70.

The last thing he told me (Temporada 2 - 7 de abril)

"The Last Thing He Told Me" es una nueva serie apasionante basada en el aclamado número 1 del New York Times, la novela homónima superventas de Laura Dave. La serie sigue a Hannah, una mujer que debe forjar una relación con su hijastra de 16 años, Bailey para poder para descubrir por qué su marido ha desaparecido misteriosamente.

Boom! ¡Boom! The world vs Boris Becker (Nuevo documental - 7 de abril)

Boom! ¡Boom! The World vs. Boris Becker” presenta una serie de entrevistas personales con Becker, incluida una conversación exclusiva con el campeón la semana de su sentencia, junto con miembros de su familia inmediata y estrellas del tenis, incluidos John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander y Michael Stich.

Jane (Nueva serie - 14 de abril)

Jane García es una ambientalista en ciernes de nueve años en una búsqueda para salvar animales en peligro de extinción. Usando su poderosa imaginación, Jane lleva a sus mejores amigos David y al chimpancé Greybeard en aventuras épicas para ayudar a proteger a los animales salvajes de todo el mundo porque, según su ídolo, la Dra. Jane Goodall: " Solo si entendemos, nos importará. Solo si nos importa, ayudaremos. Solo si ayudamos, pueden salvarse”.

The afterparty (Temporada 2 - 28 de abril)

La detective Danner (Haddish) regresa para ayudar a Aniq (Richardson) y Zoë (Chao) a resolver el misterio interrogando a miembros de la familia, amantes desventurados y socios comerciales, y escuchando el recuento del fin de semana de cada sospechoso, cada uno con su propia perspectiva y estilo visual único.

MAYO 2023

Silo (Nueva serie - 5 de mayo)

“Silo" es la historia de las últimas 10 mil personas en la tierra, su hogar de una milla de profundidad que los protege del mundo tóxico y mortal del exterior. Sin embargo, nadie sabe cuándo o por qué se construyó el silo y cualquiera que intente averiguarlo se enfrenta a consecuencias fatales.

City on fire (Nueva serie - 12 de mayo)

En “City on Fire”, una estudiante de la Universidad de Nueva York recibe un disparo en Central Park el 4 de julio de 2003. Samantha está sola; no hay testigos y muy poca evidencia física. La banda musical de sus amigos está tocando en su club favorito del centro, pero ella se va para encontrarse con alguien y promete regresar. Y nunca lo hace.

JUNIO 2023

Swagger (Temporada 2 - Junio)

“Swagger” explora el mundo de los clubes juveniles de básquetbol de élite, los jugadores, sus familias y entrenadores, y “el juego dentro del juego”. Fuera de la cancha, el programa revela cómo es crecer en Estados Unidos. La segunda temporada da la bienvenida a las estrellas que regresan.