El regreso de Brendan Fraser

Repasemos los episodios de Brendan Fraser en su vida hasta este momento profesional en el que recibe el premio más codiciado de la industria de Hollywood.

Durante la década de los 90 y la primera parte de los 2000 el actor tenía presencia importante en la industria del cine, y fue parte de proyectos taquilleros como Con Honores, George de la selva, Al diablo con el diablo, La Momia y su secuela El regreso de la Momia, entre otros filmes.

Afton Smith fue la primera esposa de Brendan. Contrajeron nupcias en 1998 y de este matrimonio tuvieron tres hijos, pero para 2007, a un año de nacer su último hijo, se separaron. El divorcio fue un proceso largo y duro: el actor alegó que sus ingresos habían caído y que apenas podía hacer frente a los gastos médicos. Ella le acusó de mentir, un drama que perjudicó la salud mental del actor.

La salud de Fraser afectada

Existen versiones que señalan que Brendan Fraser se negó a tener dobles para las escenas de acción y que los golpes y lesiones que sufrió en los rodajes de acción le pasaron factura a su cuerpo, razón por la que tuvo que pasar varias veces por el quirófano. Durante una entrevista concedida a Entertainment Weekly narró que casi muere rodando La Momia.

“Tenía una soga alrededor de mi cuello y el especialista la tensó tanto que me quedé de puntillas. No soy una bailarina, precisamente, y no lograba apoyarme sobre la punta de mis pies. Solo recuerdo ver girar la cámara empezaba a girar y un fundido a negro, como el final de una película muda. Fue como bajar el volumen del estéreo de tu casa. Me ahogué casi por completo. Fue aterrador”, declaró el actor.

Él mismo es consciente de que durante años fue muy exigente con su cuerpo, desgastando sus huesos y llevando sus músculos al extremo. Presentó costillas rotas, roturas en las rodillas, lesiones de espalda e incluso problemas en las cuerdas vocales. La lista es enorme y muy dolorosa. Estuvo entrando y saliendo por el quirófano en un periodo de casi 8 años. "En esos años no quería rechazar ningún proyecto, pues pensaba que tenía que trabajar sin parar para al hacer frente a los gastos familiares", reconoció al portal de entretenimiento.

El abuso sexual que sufrió Brendan Fraser

Su rostro y su carrera parecieron desaparecer del mundo del entretenimiento. Esto no fue un error de su parte, el actor declaró en una entrevista en 2018 que fue victima de abuso sexual por parte del presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, durante un desayuno de trabajo.

"Me agarró la nalga y con uno de sus dedos me tocó en el perineo", comentó Fraser, señalando la zona que hay entre el ano y los genitales. "Luego empezó a moverlo y yo entré en pánico. Me sentí como un niño pequeño". Ante esta declaración Berk lo negó todo y escribió una carta diciendo que no lo hizo a propósito y que lo sentía’”. A partir de ese hecho se volcó en su contra a Hollywood y marcaron de forma negativa a Brendan Fraser.

La vida de Fraser cayó en una espiral de depresión y dolor. Sumado a este episodio que comprometió su vida profesional su madre, murió tras padecer cáncer. Lo que significó la parte más profunda de este dramático periodo.

Desde que aclaró la situación de su vida personal y profesional, en el que estuvo inactivo entre 2014 y 2019, regresó a producciones como The Poison Rose, Line of Descent, The Secret of Karma, No Sudden Move, Batgirl y The Whale, ahora mismo ya tiene firmada su participación en Killers of the Flower Moon y Brothers para este 2023.

El universo de Hollywood es particularmente agresivo, sin embargo el sobrevivir a esto y hacerlo con este alcance pone a Brendan Fraser en una estatura profesional como pocos.