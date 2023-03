¿Podría Antonela provocar el regreso de Messi al Barcelona?

Messi y Lewandowski tuvieron una relación complicada hace un par de años, cuando el polaco no recibió el Balón de Oro en 2020 a razón del aislamiento sanitario por Covid-19, sin embargo, un año más tarde, Lionel Messi recibió el galardón, acumulando siete en su palmarés, aunque el de Rosario reconoció que Lewandoski merecía ser premiado.

Al tiempo, Lewandowski recibió "The Best" por parte de la FIFA, sin embargo, en el criterio de Messi no lo consideró entre los mejores tres futbolistas y esto desató la molestia del europeo; aunque esto se resolvería antes del Mundial de Qatar 2022.

Una de las grandes dudas por resolver en le siguiente periodo de transferencias para el futbol europeo, será en cuál equipo continuará Lionel Messi para lo consecutivo de su carrera, ya que hayan transcurrido dos temporadas con el PSG, escuadra con la que solamente han logrado encumbrarse en la Ligue 1, puesto que la Champions League y la Copa de Francia no han quedado al alcance del campeón del mundo con Argentina.